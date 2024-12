Uccisa da un furgone a Nibionno, martedì i funerali di Ambra De Dionigi

Nella chiesa parrocchiale di Pasturo l’ultimo saluto alla 29enne travolta da un pirata della strada

PASTURO – Saranno celebrati domani, martedì 31 dicembre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Pasturo, i funerali di Ambra De Dionigi, la donna travolta da un furgone a Nibionno nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 dicembre. Tutto il paese si stringerà attorno al dolore dei famigliari per la tragica morte della giovane di 29 anni causata da un pirata della strada che non si è fermato dopo averla urtata lungo il controviale della Statale 36 in località Gaggio.

Le forze dell’ordine sono ancora alla ricerca del responsabile al volante di un furgone di colore chiaro inquadrato dal sistema di videosorveglianza. Questa sera, lunedì 30 dicembre, alle ore 20 ci sarà la recita del Santo Rosario nella chiesa parrocchiale di Pasturo dove, martedì 31 dicembre, tutta la comunità darà l’ultimo saluto alla giovane. Ambra De Dionigi lascia il papà Dionigi, la mamma Cinzia e le sorelle Selena e Iris.