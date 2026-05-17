Urta un altro ciclista in galleria e finisce contro un’auto, soccorso

L’incidente stradale questa mattina nel Comune di Parlasco lungo la Sp62
L’uomo, un 52enne svizzero, ha riportato un trauma facciale
PARLASCO – Momenti di forte apprensione nella tarda mattinata di oggi a Parlasco, lungo la sp 62 Taceno-Bellano, dove un ciclista svizzero di 52 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale all’interno di una galleria.
Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe urtato la bicicletta di un compagno di gruppo perdendo il controllo del mezzo e finendo contro il parabrezza di un’auto proveniente in senso opposto. Le condizioni di scarsa visibilità avrebbero contribuito all’incidente.
Sul posto è intervenuto immediatamente il Soccorso Bellanese, mentre i Carabinieri del Comando di Lecco effettueranno i rilievi e ricostruiranno con precisione la dinamica dell’incidente.
L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco. Le sue condizioni sono considerate serie, anche se al momento non risulterebbe in pericolo di vita.
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