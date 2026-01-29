Valanga sul Grignone, il soccorso alpino conferma: “Nessuno coinvolto”

Il Cnsas, viste le particolari condizioni, invita alla massima attenzione

“Obbligatorio avere con sé il dispositivo Artva, pala e sonda quando si frequentano ambienti innevati, fuori pista o in escursioni (inclusi ciaspolatori) dove sussistono rischi di valanghe, anche se il pericolo è minimo”

PASTURO – Intervento stamattina, 29 gennaio, per i tecnici del Soccorso alpino, Stazione di Valsassina – Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, per una valanga scesa sul versante della Grigna Settentrionale, nel territorio del comune di Pasturo. Un testimone ha visto delle luci frontali e ha notato che c’era stato un distacco di neve significativo, quindi ha subito dato l’allarme.

La centrale ha attivato i soccorsi; impegnati una decina di tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha effettuato una ricognizione approfondita dell’area; a bordo anche un tecnico della Stazione, esperto conoscitore dei luoghi.

A poca distanza dalla zona della valanga erano presenti altri due testimoni, che poco prima delle 6 hanno avvertito un boato, conseguenza del distacco. Non c’erano tracce del passaggio di persone e al momento, sulla base di una serie di accertamenti, nessuno risulterebbe coinvolto. L’intervento è terminato intorno alle 9.30.

Massima attenzione

Massima attenzione alla situazione nivometeorologica in atto: le recenti precipitazioni di neve in quota presentano un rischio marcato in diverse aree delle Alpi lombarde. Il versante della Grigna interessato dal distacco è particolarmente attenzionato perché tende a scaricare spesso: la neve fresca, caduta tra ieri e l’altro ieri raggiunge un’altezza di una cinquantina di centimetri, a una quota di circa 2000 metri. Ricordiamo anche che è obbligatorio avere con sé il kit APS (dispositivo Artva, pala e sonda) quando si frequentano ambienti innevati, fuori pista o in escursioni (inclusi i ciaspolatori), dove sussistono rischi di valanghe, anche se il pericolo è minimo. Per maggiori informazioni, consultate il sito di Arpa Lombardia, bollettino neve e valanghe.