Valanga travolge due escursionisti ai Magnaghi in Grignetta. Soccorso Alpino al lavoro | IN AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO DELLE 20

Le operazioni di recupero sono particolarmente complesse e la situazione è pericolosa per via delle slavine che continuano a staccarsi.

Impegnati venti tecnici del Soccorso Alpino: sei volontari stanno coordinando l’attività dal “campo base” allestito al Forno della Grigna, ai Piani Resinelli, mentre altri tredici soccorritori sono in Grignetta nel tentativo di raggiungere l’escursionista ferito ad una caviglia e l’amico che è con lui. Di questi tredici, dieci tecnici con la barella sono pronti lungo il sentiero Cermenati ad intervenire, mentre altri 3 si stanno avvicinando al traverso Magnaghi con 400 metri di corda statica per poi installare le fisse e raggiungere i due escursionisti.

L’altezza della neve, prossima al metro, rende le operazioni difficoltose, ma il pericolo maggiore è dovuto ai continui distacchi di neve che si stanno verificando sul versante montuoso.

Per quanto si apprende gli escursionisti erano sul sentiero Sinigaglia, quando sono stati travolti da una slavina che li ha trascinati in un canale parallelo al canale Porta.

Stando alle ultime informazioni da Como dovrebbe decollare l’elisoccorso nel tentativo di dare man forte alle operazioni da terra che sono davvero complesse.

AGGIORNAMENTO DELLE 15



I volontari della stazione Cnsas Valsassina e Valvarrone sono usciti in supporto ai tecnici lecchesi per aiutare nelle operazioni.

L’escursionista è riuscito a chiamare i soccorsi

I volontari del soccorso alpino stanno salendo dalla cresta Sinigaglia per raggiungerlo

PIANI RESINELLI – Incidente in montagna nel primo pomeriggio di oggi, domenica, con due escursionisti travolti da una valanga staccatasi in prossimità del traverso dei Magnaghi in Grignetta (Grigna Meridionale).

Uno dei due escursionisti si è procurato un infortunio alla caviglia, illeso l’amico, con i due che sarebbero riusciti a lanciare l’allarme verso le 13.30.

Le condizioni meteo, con nuvole basse e visibilità ridottissima, rendono difficile l’intervento dell’elisoccorso da Bergamo che in un primo momento si era comunque alzato in volo. Una dozzina di volontari del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana della Stazione di Lecco si sta muovendo a piedi per raggiungere i due escursionisti.

Viste le condizioni della neve, i volontari del Soccorso Alpino dovrebbero riuscire a raggiungere il ferito e l’amico salendo dalla cresta Sinigaglia per poi prestare le prime cure ai due, immobilizzare l’escursionista infortunato, imbarellarlo e intraprendere una lunga e difficoltosa discesa fino a valle.

Maggiori informazioni non appena possibile.