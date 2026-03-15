Valsassina in lutto per la morte di Alessandro Combi, stroncato da un malore

Classe 1973, lavorava alla Bcc Valsassina di Premana

E’ stato colpito da un malore fuori dallo stadio Meazza di San Siro dopo la partita Inter Atalanta

CREMENO – Commozione, dolore e incredulità per l’improvvisa morte di Alessandro Combi, stroncato da un malore ieri, sabato, fuori dallo stadio Meazza di San Siro al termine della partita di campionato Inter – Atalanta.

Classe 1973, dipendente storico della Bcc Valsassina della sede di Premana, Combi era molto conosciuto e stimato in tutta la Valsassina per il carattere buono e altruista. Single, viveva con il fratello Roberto.

La notizia della sua scomparsa si è subito diffusa in Valle, suscitando il cordoglio delle tante persone che lo conoscevano, che si stringono ora intorno ai familiari per piangerne la morte. Tra questi tutti i colleghi e i responsabili della Bcc Valsassina che ricordano con molto affetto Alessandro, collega e amico affidabile e disponibile: “Siamo vicini ai suoi familiari a cui rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze” fanno sapere, commossi, dalla banca.