Valsassina, incidente tra due auto lungo la Sp67

I due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente per cause da chiarire

Soccorsi due uomini di 45 e 54 anni, fortunatamente nessuna grave conseguenza

CASARGO – Incidente fortunatamente senza gravissime conseguenze questa mattina, sabato 2 gennaio, lungo la Sp67 dell’Alta Valsassina nel tratto che da Piazzo scende verso Giabbio (Premana).

Coinvolti due veicoli che per cause da chiarire si sono scontrati frontalmente. Due uomini di 54 e 54 anni sono stati soccorsi dalla Croce Rossa di Premana giunta sul posto allertata in codice rosso e dall’automedica.

Fortunatamente i due feriti non avrebbero riportato serie conseguenze.