Valsassina. Ricerche in corso a Concenedo, impegnati soccorso alpino e pompieri

BARZIO – Ricerche in corso per una persona caduta nella zona di Concenedo, al confine tra Barzio e Moggio. In azione gli uomini del Soccorso Alpino insieme al personale dei Vigili del Fuoco.

Poche ancora le informazioni disponibili. Pare sia stata lo stesso malcapitato a richiedere aiuto con una telefonata. In seguito però, il suo telefono sarebbe rimasto irraggiungibile, forse per mancanza di segnale o per la batteria.

L’allarme è scattato all’alba di venerdì, intorno alle 6. Seguiranno aggiornamenti