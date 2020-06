Valsassina. Scalatore si sente male sulla Condorpass all’Angelone: elisoccorso

BARZIO – Intervento dell’elisoccorso Como nel primo pomeriggio di oggi, sabato, alle 13 circa, allo Zucco Angelone a Barzio in Valsassina.

La chiamata di soccorso è stata lanciata a seguito di un malore di uno scalatore, un uomo di 70 anni, impegnato con una compagna lungo la Condorpass, via di arrampicata aperta nel 1978 da don Agostino Butturini, Fabio Secchi, Pietro Corti e Stefano Bolis, che si sviluppa in 7 tiri per circa 220 metri.

I due scalatori era giunti al terzo tiro quando il 70enne si è sentito male. Inevitabile la chiamata ai soccorsi con l’elisoccorso decollato da Como che ha raggiunto la zona recuperando lo scalatore colto da malore e trasportandolo all’ospedale in codice giallo. La donna ha intrapreso in autonomia la discesa in corda doppia mentre alla base della via si sono portati i volontari del Soccorso Alpino ad attenderla.