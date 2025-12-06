Vuole passare la nottata in cima alla Grignetta, ma rischia l’assideramento: 20enne elisoccorso

La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 19.30

Stanno intervenendo due squadre del soccorso alpino e l’equipe dell’elisoccorso di Como

PASTURO – Voleva passare la notte al bivacco Ferrario in cima alla Grignetta, aveva però sottovalutato le temperature rigide che sarebbero sopraggiunte con il calare del buio. L’elicottero dell’Areu – inviato da Como – e i tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti per soccorrere un ragazzo di 20 anni.

E’ stato proprio il 20enne, poco prima delle 19.30, a chiamare i soccorsi per un principio di assideramento.

Il ragazzo è stato raggiunto dall’elicottero dell’Areu, mentre il Soccorso Alpino si era portato nel mentre ai Piani dei Resinelli, pronto ad intervenire da terra in caso di necessità. Dalle prime informazioni disponibili, il 20enne avrebbe riportato un principio di assideramento: è stato trasportato in pronto soccorso – per gli accertamenti del caso – in codice verde.

Massimo Mazzoleni, capostazione del Soccorso Alpino di Lecco tiene a ricordare che “il bivacco Ferrario non è un rifugio realizzato per passare la notte, soprattutto con la stagione invernale e le temperature sotto lo zero, ma è un bivacco d’emergenza”.