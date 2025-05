Zucco dell’Angelone, il momento esatto del crollo ripreso in un video

Il distacco è avvenuto oggi, venerdì, poco prima delle 14, nessun ferito

BARZIO – Sta facendo rapidamente il giro dei social il video che documenta il momento esatto del distacco di roccia avvenuto oggi, venerdì, poco prima delle 14 sullo Zucco dell’Angelone, nel territorio di Barzio. Le immagini, riprese con un telefonino da un testimone che si trovava nelle vicinanze, mostrano chiaramente la frana che si stacca dalla parete e i massi che precipitano a valle sollevando una densa nube di polvere.

Il filmato – impressionante per realismo e vicinanza al punto del distacco – è stato condiviso su diverse piattaforme.

Come già riportato in un precedente articolo, non risultano persone coinvolte. Immediato è stato l’intervento dei volontari del Soccorso Alpino della Stazione Valsassina – Valvarrone, che hanno avviato le operazioni di controllo dell’area e delle pareti sovrastanti, per accertarsi dell’assenza di ulteriori rischi e per escludere la presenza di escursionisti o arrampicatori in difficoltà.

Proseguono le verifiche tecniche sulla stabilità del versante, con la montagna posta ora sotto stretta osservazione. Sul posto operano anche i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118.