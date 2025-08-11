Valsassina. Doppio intervento del soccorso alpino per due giovani caduti sui sentieri

Un ragazzino caduto da un muretto nei pressi del rifugio Bogani

Un altro scivolato sul Sentiero del Cardinale al Pizzo dei Tre Signori

VALSASSINA – Due gli interventi di soccorso che hanno visto impegnati nella giornata di ieri, domenica 10 agosto, i tecnici del Soccorso Alpino stazione Valsassina-Valvarrone.

Alle ore 13.30 la prima richiesta di aiuto è arrivata della Grigna Settentrionale, nei pressi del rifugio Bogani (nel comune di Esino Lario), dove un minorenne è caduto da un muretto. Allertati l’elicottero da Como e, in supporto, le squadre territoriali del soccorso alpino. Il giovane è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).

La seconda chiamata, intorno alle ore 14.20, è arrivata dalla zona del Pizzo dei Tre Signori, nel comune di Introbio. Coinvolto un altro minorenne che è caduto mentre stava percorrendo il Sentiero del Cardinale, nei pressi della Bocchetta di Piazzocco. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso da Milano con i tecnici del soccorso alpino pronti in piazzola a Barzio per eventuale supporto.