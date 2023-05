Valsassina. Elisoccorso in azione a Ballabio e Morterone

Doppio intervento dei soccorritori sul Due Mani e a Costa del Palio

Recuperata una 27enne in ferrata e assistita una persona caduta dalla bicicletta

BALLABIO/MORTERONE – Giornata impegnativa quella di oggi, sabato, per gli elisoccorsi. Due diversi, uno proveniente da Bergamo e l’altro da Como, hanno dovuto intervenire in Valsassina per due incidenti di diversa natura, in mattinata a Ballabio e nel pomeriggio a Morterone.

Il primo sinistro si è verificato in montagna, dove una 27enne è stata recuperata in ferrata sul Monte Due Mani intorno a mezzogiorno, e trasportata in codice giallo all’ospedale di Gravedona. Allertato per questo intervento anche il Soccorso Alpino.

In volo l’elisoccorso da Como invece per una caduta dalla bici a Costa del Palio, nel territorio di Morterone. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio, e l’infortunato è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Lecco.