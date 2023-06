Valsassina in lutto per la morte di Alfio Di Gregorio, leggenda dello skiroll

Siciliano d’origine, da qualche anno si era trasferito a Cremeno

Se n’è andato all’età di soli 53 anni a causa di una malattia. Lascia la moglie e due figli

CREMENO – E’ morto all’età di 53 anni il campione di skiroll Alfio Di Gregorio. Nato a Nicolosi, in Sicilia, si era trasferito in provincia di Vicenza dove aveva cominciato a esprimere tutto il suo talento sia nello sci di fondo che nello skiroll. Era entrato a far parte della squadra nazionale nel 1986 ottenendo risultati importanti in entrambe le discipline.

Ormai da qualche anno abitava in Valsassina a Cremeno, nella frazione Maggio, dove è morto nelle scorse ore a causa di una malattia che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Il Presidente Fisi Flavio Roda, il Consiglio Federale, i tecnici e lo staff federale si stringono alla famiglia Di Gregorio in questo momento di grande dolore.

Tra i risultati più importanti del forte atleta siciliano nel 1995 il successo ai World Games in Svezia, 1° Superroll Cervino- con record-gara; nel 1996 2° ai World Games Ungheria; nel 1997 1° ai campionati Europei Ornavasso (VB); nel 1998 1° World Games Pinzolo (TN) e 1° Superrol Cervino; nel 1999 12° nella classifica finale di Coppa del Mondo e 2° ai World Games inseguimento a Sonthofen; nel 2000 vincitore della Coppa del Mondo e 1° ai CdM ins. Odense (Olanda), 1° CdM sprint Cervinia, 1°CdM Superroll Cervino, 6° CdM Valloire (Fra), 4° CdM Galibier (Fra), 1° CdM sprint Valloire (Fra), 6° Campionato Mondiale sprint Rotterdam (Olanda), 2° Campionato Mondiale Rotterdam (Olanda) prologo e inseguimento; nel 2002 1° CdM prologo + inseguimento Jablonec (Cze), 6° CdM sprint Jablonec (Cze), 1° CdM prologo Helsinborg (Swe), 1° inseguimento Osby (Swe). Vincitore della Coppa del Mondo di skiroll nel 2002, 2004e 2006. Mondiali Master di sci fondo 15 titoli vinti nelle edizioni: 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2017 a Kloster.

Alfio Di Gregorio lascia la moglie Daniela e i figli Mattia e Luca. I funerali saranno celebrati sabato 1 luglio alle 10.30 presso la chiesa parrocchiale di Maggio, frazione di Cremeno.