Valvarrone: dopo il maltempo, in corso i sopralluoghi. Atteso anche il Prefetto

Operazioni concentrate sulla strada che da Tremenico porta ai Roccoli Lorla

Atteso a momenti in loco anche Sergio Pomponio, Prefetto di Lecco

VALVARRONE – Sono in corso i sopralluoghi per ripristinare quanto prima la completa viabilità della Valvarrone, dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio la scorsa notte, lasciando le località di Tremenico e Introzzo isolate per qualche ora, senza fortunatamente riportare danni a persone.

Colpita dalla bomba d’acqua anche Dervio, sebbene fortunatamente le opere di protezione installate sul torrente Varrone di recente abbiano fatto il loro dovere, evitando la fuoriuscita dell’acqua.

Nonostante la riapertura delle principali arterie stradali sia avvenuta oggi, mercoledì, già alle prime luci dell’alba, il lavoro da fare è ancora tanto. A versare in particolari criticità sarebbe la strada che da Tremenico conduce ai Roccoli Lorla, come illustrato da Luca Buzzella, sindaco del Comune di Valvarrone: “Fango e sassi hanno invaso la via: le imprese stanno operando per riaprirla, ci sono parecchi metri cubi di materiale da spostare”.

“Per il resto – conclude il primo cittadino – c’è stato qualche piccolo allagamento in alcune cantine, ma poca cosa, e nessun essere umano coinvolto, solo alcune persone rimaste momentaneamente isolate. Adesso faremo un sopralluogo con la Regione, verrà anche il prefetto Sergio Pomponio a farci visita“.