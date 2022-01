Vandali a Germanedo, due autovetture danneggiate

Bucate le gomme di due automobili parcheggiate in via Montelungo

“Andrò sicuramente in Questura a fare denuncia” dichiara la proprietaria di una delle due vetture

LECCO – Increscioso episodio avvenuto tra sabato 8 e domenica 9 gennaio in via Montelungo, nel rione di Germanedo: le gomme di due auto parcheggiate sono state bucate da ignoti vandali.

A notare il danno è stato Sergio Comi, residente in zona in via Lamarmora, che ha visto qualcosa di strano dopo aver a sua volta parcheggiato in zona.

“Rientrando da una passeggiata dal centro, verso le 15.00, ho parcheggiato in via Montelungo e mi è caduto l’occhio su una gomma a terra della macchina di mia cognata. Poi ho notato che anche l’altra era a terra, così come quelle della Yaris parcheggiata vicino – dichiara Comi – probabilmente sono state bucate con un punteruolo o un cacciavite”.

“Fin da prima dell’inizio del cantiere la zona dell’area ex Pagani era diventata una specie di discarica a cielo aperto. Con l’inizio dei lavori la situazione è peggiorata, si trovano sacchetti dell’immondizia, dell’umido o di vestiti abbandonati sulla via. Andrò sicuramente in Questura a fare una denuncia contro ignoti appena possibile” dichiara Alessandra Pedruzzi, proprietaria di una delle due automobili.

Ignoti i motivi per cui le gomme delle due auto sono state danneggiate. “Spero sinceramente non sia “un messaggio” per il fatto che sono state parcheggiate lì tutto il fine settimana, sarebbe davvero triste” conclude Comi.