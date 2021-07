Vandalismi e sporcizia alla baita di Bongio. Il sindaco di Ballabio: “Inaccettabile”

BALLABIO – “Stanotte (quella fra sabato 3 e domenica 4 luglio .ndr) dei ragazzi hanno campeggiato alla Baita di Bongio, gestita dal CAI Ballabio, sporcando e rovinando i luoghi senza alcun rispetto per la loro bellezza” racconta il sindaco Giovanni Bruno Bussola con un post sul suo profilo Facebook.

Ma gli agenti della Polizia locale li hanno fermati: “Mi riferiscono sia stata addirittura staccata una grata di ferro da una finestra e usata per cucinare. La Polizia Locale di Ballabio, che ringrazio per la celerità ed efficienza, è prontamente intervenuta a rilevare le generalità di tutti coloro che scendevano da Bongio. Questo è l’ennesimo episodio di maleducazione e vandalismo da parte di ragazzi, quasi sempre minorenni – continua il primo cittadino – . Proprio due giorni fa, ignoti hanno distrutto un gioco musicale al parco Grignetta senza purtroppo essere individuati, ma stavolta abbiamo nomi ed indirizzi che, se richiesti, saranno messi a disposizione dei gestori della Baita. Anche se effettuati da giovani, i vandalismi a Ballabio non saranno mai accettati”.