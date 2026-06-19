Varenna. Incidente tra due auto a Fiumelatte: chiusa la SP 72

L’incidente nel pomeriggio alle 15:15 circa in località Fiumelatte. Sul posto sanitari, forze dell’ordine e Vigili del Fuoco

VARENNA –Traffico temporaneamente interrotto sulla strada provinciale 72 in località Fiumelatte, a Varenna, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto due automobili.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 15.15. Secondo le informazioni nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro persone: una donna di 26 anni, un uomo di 45 anni, una persona di 63 anni e una di 69 anni. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Dai primi riscontri, tuttavia, si tratterebbe di uno scontro frontale tra due automobili, con una terza vettura rimasta coinvolta nel sinistro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con diversi mezzi di soccorso, tra cui un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e una dei Volontari di Calolziocorte oltre a un mezzo di soccorso avanzato. Attivati anche le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco di Lecco per la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza dell’area.

La strada risulta al momento chiusa al traffico (ore 16:40) per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari ad accertare la dinamica dell’incidente. Maggiori informazioni non appena possibile.