Vassena: imbarcazione in avaria, intervento della squadra nautica dei Vigili del Fuoco

L’allarme nel pomeriggio nelle acque del Lago di Como, nel territorio di Oliveto Lario
I soccorritori hanno raggiunto il natante e collaborato con l’equipaggio per la messa in sicurezza
OLIVETO LARIO – Intervento della squadra nautica dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi, martedì 12 maggio, nelle acque del Lago di Como, all’altezza della frazione di Vassena, nel territorio di Oliveto Lario, per soccorrere un’imbarcazione in avaria.
L’allarme è scattato intorno alle 14, quando la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha disposto l’invio della squadra specializzata per raggiungere il natante in difficoltà.
Una volta localizzata l’imbarcazione, i soccorritori hanno collaborato con l’equipaggio per le operazioni di messa in sicurezza della situazione. Non sono state segnalate conseguenze per le persone coinvolte.