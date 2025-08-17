Vendrogno. San Grato in stato d’abbandono: “Un vero peccato”

La segnalazione di alcuni avventori

BELLANO – Chiunque ci sia stato almeno una volta lo ricorda: San Grato, sopra Vendrogno, era un luogo incantevole. Un prato ampio e curato, perfetto per i bambini, con uno splendido panorama sul lago. Bastavano pochi minuti a piedi per raggiungerlo, una meta ideale per famiglie, escursionisti o semplici turisti in cerca di pace e natura. Al centro di questo piccolo paradiso c’era il rifugio, punto di riferimento e ristoro per chi saliva fin lassù. Poi, due anni fa, la chiusura.

Oggi la scena è molto diversa, come testimoniato dalle fotografie scattate di recente da alcuni avventori: erba alta, il bosco che avanza lentamente a riconquistare gli spazi, il rifugio chiuso e silenzioso. “L’atmosfera è di abbandono totale – spiega chi segnala – una vera desolazione per chi conosceva la bellezza di questo posto e lo frequentava con gioia”.

“Eppure, nonostante lo stato attuale, il fascino rimane: in poco più di un’ora sono arrivati diversi gruppetti – famiglie, escursionisti, turisti – segno che il luogo continua ad attrarre. Questo rende ancora più evidente l’enorme peccato di vederlo lasciato andare in rovina” continuano dispiaciuti gli autori della segnalazione.

“La domanda sorge spontanea, come mai? Un posto con simile potenziale, così vicino e così apprezzato, meriterebbe di essere valorizzato” concludono.

