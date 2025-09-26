Vercurago, con AVIS “Incontro con lo Specialista” sul tema della trombosi

VERCURAGO – Sabato 11 ottobre 2025 alle ore 19:00, il Salone all’ultimo piano dell’Oratorio S. G. Bosco di Vercurago ospiterà il primo appuntamento della nuova iniziativa di AVIS Vercurago: “Incontro con lo Specialista”, una serie di conferenze pensate per permettere alla popolazione di conoscere meglio il proprio corpo attraverso approfondimenti con medici ed esperti.

Il tema della prima serata sarà il sangue e la trombosi, con la partecipazione della Dottoressa Lidia Rota Vender, ematologa di grande esperienza e Presidente di ALT (Associazione per la lotta alla trombosi e alle malattie cardiovascolari – Ente Filantropico).

La trombosi, fenomeno ancora poco conosciuto nonostante sia alla base di molte malattie cardiovascolari, può provocare gravi conseguenze come infarti, ictus ed embolie. Colpisce persone di tutte le età e condizioni, dai neonati agli anziani, dagli sportivi alle donne in gravidanza. Durante l’incontro, la Dottoressa Rota Vender spiegherà in modo chiaro e comprensibile cosa succede nel corpo quando si forma un coagulo di sangue e come riconoscere tempestivamente i segnali per prevenire gravi conseguenze.

L’iniziativa è aperta a tutti e completamente gratuita, senza necessità di iscrizione. Al termine della conferenza sarà offerto un piccolo rinfresco ai partecipanti.

L’evento sarà anche un’occasione per avvicinarsi all’attività di AVIS e alla donazione di sangue, un gesto semplice ma prezioso per la comunità. Per chi lo desidera, sarà possibile ricevere informazioni e iscriversi all’associazione direttamente durante la serata.