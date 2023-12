Vercurago. Falsi inviati della parrocchia chiedono soldi porta a porta

I truffatori vendono biglietti di una lotteria inesistente

La parrocchia fa sapere di essere estranea all’iniziativa invitando tutti a fare attenzione

VERCURAGO – E’ accaduto a Vercurago nei giorni scorsi, ma potrebbe verificarsi anche nelle vicine parrocchie della Valle San Martino. A mettere tutti i guardia è stato proprio il parroco di Vercurago, don Andrea Pirletti, dopo le segnalazioni ricevuto da alcuni cittadini.

In questi giorni, infatti, ci sarebbero delle persone che girano per Vercurago spacciandosi per inviati della parrocchia incaricati della vendita di biglietti della lotteria. I truffatori, dicendo di essere stati mandati dal parroco, chiedono denaro in cambio di biglietti di una lotteria inesistente.

La parrocchia di Vercurago ha fatto sapere che non è coinvolta in nessuna iniziativa del genere e mette tutti in guardia perché questi personaggi potrebbero agire anche nelle parrocchie vicine. L’invito rivolto a tutti i cittadini è sempre lo stesso: prestare la massima attenzione.