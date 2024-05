E’ successo nel primo pomeriggio

In posto i soccorritori

VERCURAGO – Incidente nel primo pomeriggio in via Roma. Coinvolti un’auto e una moto che per motivi da chiarire si sono scontrati.

In posto si sono portati i soccorritori, un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e l’automedica, e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Un uomo di 75 anni è stato portato in ospedale in codice giallo.