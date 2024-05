Vercurago. Incursione dei ladri al ristorante Sirena nella notte tra lunedì e martedì

Amara sorpresa per Gioachino Riva, storico titolare del noto locale di via Roma

Carlo Malugani (Vercurago Ideale): “Piena solidarietà al consigliere comunale”

VERCURAGO – Una nuova disavventura per Gioachino Riva, attuale consigliere comunale della lista Vercurago Ideale e ricandidato alle prossime elezioni. Dopo l’aggressione subita da un corriere nelle scorse settimane, il titolare dello storico ristorante pizzeria Sirena ha ricevuto la sgradita visita dei ladri durante la notte tra lunedì e martedì scorsi.

I malviventi si sono introdotti dopo l’orario di chiusura nel noto locale di via Roma mettendolo a soqquadro e rubando i contanti. Gioachino Riva ha fatto l’amara scoperta solo al mattino anche se, fortunatamente, l’incursione dei malviventi non ha creato danni particolari. Un episodio che ha riacceso i riflettori sulla questione sicurezza, tra gli attestati di solidarietà nei confronti dello storico ristoratore del paese, che non ha mai fatto mancare il suo impegno anche in ambito associativo, quello di Carlo Malugani, candidato sindaco della lista Vercurago Ideale.

“A nome della lista ‘Vercurago Ideale’ esprimiamo la nostra piena solidarietà al consigliere comunale, e candidato nella nostra lista, Gioachino Riva, vittima di un furto presso la sua attività di ristorazione questa notte. Riteniamo che la situazione sicurezza a Vercurago stia sfuggendo di mano all’amministrazione comunale, diverse aree sono incontrollate, mancano telecamere nelle vie principali a tutela dei cittadini e delle attività, l’area del lago è pure lei una zona senza monitoraggio. Come detto nel nostro programma elettorale la sicurezza sarà una priorità e i vercuraghesi potranno tornare a dormire sonni tranquilli”.