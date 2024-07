Vercurago. Lite in un locale tra due giovani, uno finisce in PS

E’ successo nella notte tra sabato e domenica

La lite sembrerebbe per futili motivi

VERCURAGO – Una lite scoppiata tra due giovani si è conclusa con un accesso in Pronto Soccorso, fortunatamente in codice verde, ieri notte a Vercurago.

L’allarme è stato dato ai soccorsi verso l’una di notte, tra sabato e domenica.Stando a quanto appreso i due giovani, una ragazza di 21 anni e un ragazzo di 26, erano in un locale di via Costituzione quando per motivi da chiarire è scoppiata una lite.

In posto sono intervenuti un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio e una pattuglia dei Carabinieri.