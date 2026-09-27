Vercurago piange Dario Vallara, una vita spesa per il paese e per il calcio

A darne l’annuncio sono la moglie Margherita, il figlio Paolo con Amina, gli amatissimi nipoti Filippo e Lorenzo e i parenti. Vallara era un volto conosciutissimo a Vercurago. Per anni aveva ricoperto incarichi nell’Amministrazione comunale come assessore

Ma una parte altrettanto importante della sua storia è legata al calcio. Con l’AC Vercurago, fondata nel 2000, aveva costruito un rapporto durato oltre vent’anni, fino a diventarne presidente onorario. Nel 2022 la Figc lo aveva inserito tra i dirigenti con almeno vent’anni di attività.

A ricordarlo è il figlio Paolo Vallara, grafico e designer lecchese, attivo nel campo della comunicazione visiva e autore, tra gli altri, di progetti legati al patrimonio manzoniano e ai materiali museali del Si.M.U.L. di Lecco. “È stata una grande persona, impegnata in tanti ambiti, sia nel Comune di Vercurago sia nella squadra di calcio. Mi ha dato tantissimi stimoli anche per il mio mestiere”, racconta.

Dario Vallara aveva lavorato nel settore manifatturiero nell’ambito della produzione di scatole in latta presso la dalla Fratelli Pagani di Lecco. Ma, fuori dal lavoro, una grande parte delle sue energie era sempre stata dedicata al territorio. “Era molto impegnato per il suo paese, pieno di idee e con tanti traguardi da raggiungere. Era una persona molto pratica: poche parole, ma tanta forza nel mettere a terra le cose e nel risolvere i problemi”. Paolo ne ricorda soprattutto la capacità di spendersi per gli altri: “Va ricordato per il suo impegno verso le persone e verso Vercurago come comunità. Aveva una grande capacità di interessarsi agli altri e di portare avanti tante cose contemporaneamente”.

L’impegno amministrativo di Vallara attraversò più stagioni della politica locale. Fu assessore e consigliere, lavorando a fianco dello storico sindaco Antonio Moretti e poi dei suoi successori. Un rapporto, quello con Moretti, rimasto forte anche dopo la sua scomparsa. Nel 2019, in occasione dell’intitolazione del centro sportivo all’ex sindaco, Vallara ricordò come proprio durante quegli anni fosse maturata l’idea di dare a Vercurago una struttura sportiva capace di diventare anche luogo di aggregazione.

“È stato nell’Amministrazione comunale per due mandati e poi è rimasto comunque sempre attivo nel paese – prosegue il figlio –. Per me è stato un grande stimolo e una grande ispirazione, per la sua verve e per la capacità di portare avanti tante iniziative”. Negli ultimi tempi la malattia aveva tolto a Vallara proprio quel dinamismo che lo aveva sempre contraddistinto: “Ha avuto un tracollo, fino a perdere la capacità di interagire come aveva sempre fatto. Vederlo così è stato duro, perché era una persona abituata a essere sempre attiva”.

Il calcio rappresentava l’altra grande passione di Vallara. Negli anni Novanta aveva avuto esperienze nell’ambiente del Calcio Lecco, mentre successivamente il suo nome si è legato in maniera indissolubile all’AC Vercurago.

Negli anni era stato tra i punti di riferimento della società, seguendone lo sviluppo e sostenendo in particolare il settore giovanile. Solo poche settimane fa aveva partecipato alla presentazione della nuova stagione del settore giovanile, ricordando la nascita della società nel 2000 e il percorso compiuto fino a costruire un vivaio organizzato e numeroso.

Tra i tanti messaggi arrivati in queste ore c’è quello di Ivan Corti, storico segretario generale della Calcio Lecco: “Ho appreso con profonda tristezza della scomparsa di Dario Vallara. Presidente del Vercurago, uomo impegnato nella sua comunità, ma per me soprattutto una grande persona e un grande amico. Di Dario conserverò il ricordo della sua umanità, della sua passione e dei tanti momenti condivisi. Persone come lui lasciano un segno che va ben oltre i ruoli ricoperti”.

Corti ha quindi rivolto un pensiero alla famiglia: “Alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene va il mio più sincero abbraccio. Ciao Dario, fai buon viaggio. Ti ricorderò sempre con grande affetto”.

Anche l’assessore ai Lavori Pubblici di Valmadrera Antonio Rusconi ha ricordato Vallara, conosciuto sia sul piano amministrativo sia attraverso il calcio dilettantistico: “La scomparsa di Dario Vallara mi rattrista profondamente. L’ho conosciuto come amministratore di Vercurago, legatissimo allo storico sindaco Moretti e poi ai suoi successori, ma soprattutto sui campi di calcio dilettantistici, come presidente del suo Vercurago”. Un rapporto rimasto vivo fino agli ultimi mesi: “Ci siamo incontrati più volte, accomunati dalla stessa passione per le nostre società. In passato ha collaborato anche con il Calcio Lecco. Resta il ricordo di una persona vera, diretta, senza ipocrisie, attaccata ai suoi valori. Il mio personale cordoglio a tutti i familiari. Ciao Dario, uno che ci mancherà”.

Al cordoglio si è unita anche la Polisportiva Valmadrera, che lo ha ricordato come “storico presidentissimo del Vercurago, una passione straordinaria per il calcio e un amico di tutte le società sportive»”.

I funerali di Dario Vallara saranno celebrati martedì 29 settembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Vercurago. La salma arriverà in chiesa alle 14.30, quando verrà recitato il Rosario, quindi sarà accompagnata al tempio crematorio secondo le sue volontà. Le ceneri riposeranno nel cimitero di Vercurago.

La camera ardente è stata allestita nella sua abitazione di via Costituzione 19, dove resterà aperta fino alle 14 di martedì.

A Vercurago resta il ricordo di una figura che ha attraversato decenni di vita pubblica e sportiva senza mai staccarsi dal proprio paese: dal Comune al campo da calcio, sempre con quella concretezza che oggi, nelle parole del figlio, torna forse come il tratto più netto della sua eredità.