Verderio. Giocano in strada con un coltello e feriscono una familiare

E’ successo questa mattina, giovedì, davanti al Municipio di Verderio

Le tre persone coinvolte sono state trasportate al Pronto Soccorso per accertamenti: i carabinieri indagano sull’accaduto

VERDERIO – Attimi di paura questa mattina, giovedì, a Verderio dove una donna è rimasta ferita mentre si trovava a camminare in via dei Municipi, davanti al Comune. Sembrerebbe che la 45enne sia stata colpita con un coltello proprio da uno dei minori con cui stava camminando. Immediatamente è scattato l’allarme con l’invio, sul posto, in codice rosso di un’ambulanza della Croce bianca di Calusco e dell’automedica, subito seguiti da una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Merate.

Le tre persone sono state accompagnate nell’atrio del Municipio per cercare di chiarire l’accaduto. I toni sono rimasti però alquanto concitati tanto che poi i sanitari hanno optato per il trasferimento di tutti i presenti al Pronto soccorso per accertamenti. La donna ha rimediato una ferita da taglio al braccio ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Manzoni di Lecco.

Presente in Comune il sindaco Robertino Manega che non ha voluto rilasciare dichiarazioni sull’accaduto trattandosi di una situazione molto delicata, già nota anche alle forze dell’ordine, con coinvolti minori.