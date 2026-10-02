Versasio: rifiuti nel bosco e sentiero danneggiato, la segnalazione del Cai Lecco

LECCO – Rifiuti abbandonati lungo la storica mulattiera Prato Rubino-Versasio e un tratto di sentiero compromesso da uno smottamento, a valle della frana del Passo del Lupo. È la segnalazione della Commissione Sentieri del CAI Lecco, che torna a sollecitare interventi su due percorsi tra i più frequentati della fascia pedemontana lecchese. Al centro della denuncia non solo il degrado, ma anche la mancata soluzione di problemi già segnalati più volte e una domanda finale rivolta alla città: “Lecco ama davvero la Montagna?”

Ennesima brutta sorpresa sulla mulattiera storica Prato Rubino (Bonacina) – Versasio. Da anni (da sempre) dalla piazzola di sosta della “Nuova Lecco- Ballabio” vengono scaricati rifiuti che poi con vento e piogge si disperdono nel bosco sottostante.

Inutili gli appelli mossi negli anni passati, una situazione ben conosciuta, ma fino ad oggi ignorata.

Servono piu che reti, telecamere e multe esemplari. Non possiamo nascondere un po’ di rabbia e voglia di incontrare prima o poi questi personaggi sul fatto.

Sentimenti a parte: questa è una mulattiera storica di grande bellezza, regolarmente sfalciata, grazie alla convenzione tra comune di Lecco e Cai Lecco per la manutenzione sentieri, sostenuta dal Fondo “Lecco ama la montagna”. Non certo un luogo dimenticato e degno (come non lo è nessuno) di diventare una discarica a cielo aperto.

Cogliamo l’occasione per segnalare come i ripristini auspicati a valle della frana del Passo del Lupo e della relativa piazzola di sosta non siano mai stati eseguiti, nonostante le numerose segnalazioni di Cai Lecco e Sott.ne Strada Storta.

Qui a seguito della frana e dei lavori, e la conseguente probabile nuova regimazione dell’acqua è avvenuto uno smottamento importante che mesi fa si è portato a valle diversi metri di sentiero. Situazione più volte segnalata, ma anche in questo non risolta.

Uno smottamento destinato a peggiorare con le piogge e il dilavamento del versante, il terreno argilloso rende difficilmente impercorribile questo tratto.

In queste due condizioni sono due tra i sentieri/mulattiere piu frequentati della fascia pedemontana lecchese.

Se a questo aggiungiamo le opere discutibili e tendenzialmente inutili tra il Passo del Lupo e la Bonacina (“Transorobica”), viene da chiedersi: Lecco ama davvero la Montagna?

Commissione Sentieri CAI Lecco