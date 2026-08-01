Via vai di elicotteri in montagna: due interventi in Grignetta e uno in Grignone

Tre chiamate ai soccorsi contemporaneamente intorno alle 14.30 di oggi, sabato

Nessuna delle persone coinvolte, fortunatamente, sarebbe in gravi condizioni

MANDELLO/PASTURO – Un grande via vai di elicotteri intorno alle 14.30 di oggi, sabato, tra Grignetta e Grignone per tre interventi di soccorso avvenuti praticamente in contemporanea, per i quali sono stati allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino. Curioso il video girato sul cosiddetto “Panettone” ai Piani Resinelli dove sono atterrati ben due elicotteri del soccorso, uno da Como e l’altro da Milano.

Un allarme è scattato lungo il sentiero che sale al rifugio Rosalba, in Grignetta, per un malore che ha colpito una persona di 60 anni poi recuperata dall’elisoccorso di Milano e trasportata in codice verde (poco critico) all’ospedale di Erba. Negli stessi minuti, sempre dalla zona del rifugio Rosalba, è giunta un’altra chiamata per due persone coinvolte da una scarica di pietre: anche in questo caso le conseguenze sono state lievi con le persone trasportate in codice verde all’ospedale di Lecco.

Una terza chiamata è giunta dal Grignone (Pasturo) per una persona che ha accusato un malore nella zona dei Comolli, lungo il sentiero che sale in vetta, al rifugio Brioschi. Anche in questo caso la persona coinvolta è stata recuperata dall’elisoccorso, quello di Brescia, è trasportata all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).