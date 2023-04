Viabilità. Riaperta in tarda mattinata la nuova Lecco-Ballabio

Il raccordo è stato riaperto verso le 11

Ripulito il tratto di strada interessato da un nuovo smottamento

LECCO – E’ stata riaperta intorno alle 11 di venerdì mattina la nuova Lecco-Ballabio, chiusa in nottata a causa di una colata di detriti e fango nel punto in cui, lo scorso dicembre, era caduta la frana. Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici Anas, la carreggiata è stata ripulita e, svolte le verifiche del caso, il raccordo è stato riaperto in entrambe le direzioni.

Le squadre Anas hanno lavorato ininterrottamente con uomini e mezzi per rimuovere fango e detriti, per effettuare la pulizia del piano viabile e ripristinare, in piena sicurezza la circolazione.

La chiusura della strada aveva creato inevitabili disagi alla viabilità con forti criticità, soprattutto questa mattina presto, sulla vecchia Lecco-Ballabio ma anche lungo la SS36 in direzione nord. Per la gestione del traffico pesante sono stati riattivati anche i movieri che hanno presidiato la vecchia strada a San Giovanni e a Laorca.