VIDEO – Il pauroso ‘volo’ dell’auto oltre il tornante della Lecco-Ballabio

Le immagini dell’incidente accaduto sulla vecchia Lecco-Ballabio

Auto finisce oltre il guardrail e precipita sulla strada sottostante

LECCO – Una telecamera posta in prossimità della vecchia Lecco-Ballabio ha ripreso il drammatico incidente accaduto nel primo pomeriggio di venerdì: nel filmato si vede l’auto, guidata da un 65enne, andare oltre il guardrail e precipitare sul versante, ribaltandosi più volte prima di finire sulla strada. Il conducente, soccorso, è stato trasportato in ospedale in condizioni serie.

