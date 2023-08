Vigili del Fuoco all’Alpe Era per soccorrere un cane di grossa taglia

L’animale è stato portato in elicottero alla piazzola d’atterraggio di Mandello

MANDELLO – Forse a seguito della puntura o di un morso di un animale, un cane di grossa taglia è stato male nella zona dell’Alpe Era, sui monti sopra Mandello. Il comando dei Vigili del Fuoco ha quindi inviato sul posto la squadra Speleo alpino fluviale.

Data la mole dell’animale e la gravità delle sue condizioni è intervenuto anche l’elicottero Drago 81 che lo ha portato alla piazzola di atterraggio di Mandello dove c’erano i proprietari che lo hanno trasportato d’urgenza in una clinica veterinaria. Purtroppo il cane purtroppo è deceduto all’arrivo in clinica per uno shock anafilattico.