Vigili del Fuoco in azione per un incendio in via Bezzecca

E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì

In posto quattro mezzi: una persona è stata trasportata in ospedale per aver inalato del fumo

LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di martedì 16 dicembre in via Bezzecca per edificio in fiamme nella corte di un condominio.

L’allarme è scattato poco prima delle 18, in posto 4 mezzi dei Vigili del Fuoco, un’ambulanza e l’automedica. Per una persona si è infatti resa necessaria la presa in cura da parte dei sanitari per via dell’inalazione di fumo con il conseguente trasporto in ospedale per accertamenti.

L’incendio è attualmente sotto controllo anche se l’intervento è in corso (ore 19).