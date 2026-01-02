Vigili del Fuoco: nel 2025 oltre 94.000 interventi in Lombardia, 3.716 a Lecco

Il 2025 ha confermato un trend in crescita di richieste di soccorso anche a causa di eventi atmosferici estremi

LECCO – Si chiude il 2025 con un bilancio significativo per i Vigili del Fuoco della Lombardia, che hanno effettuato complessivamente 94.646 interventi di soccorso tecnico urgente sull’intero territorio regionale.

Nel dettaglio, gli interventi suddivisi per comando provinciale sono stati:

Milano: 29.754

Monza e Brianza: 8.060

Bergamo: 7.826

Brescia: 9.955

Varese: 8.553

Como: 6.620

Lecco: 3.716

Sondrio: 3.283

Pavia: 6.050

Lodi: 2.783

Cremona: 3.561

Mantova: 4.485

Nella notte di San Silvestro, sono state 330 le richieste di intervento, che hanno visto impegnati i Vigili del Fuoco in operazioni legate soprattutto a principi d’incendio, incidenti stradali e danni causati da fuochi pirotecnici.

Il 2025 ha confermato un trend in crescita di richieste di soccorso, anche a causa di eventi atmosferici estremi che hanno colpito duramente l’intera regione, mettendo spesso alla prova il dispositivo di emergenza. Grazie al grande impegno del personale operativo e al costante coordinamento con le istituzioni, si è riusciti a garantire una risposta tempestiva ed efficace alle esigenze della cittadinanza.

Il 2026 si apre con una grande sfida: l’organizzazione del dispositivo di soccorso per i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, che vedrà i Vigili del Fuoco in prima linea per assicurare la sicurezza degli atleti, del pubblico e delle infrastrutture coinvolte. Un impegno che prosegue con professionalità, dedizione e spirito di servizio.