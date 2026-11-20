I malviventi hanno rubato altro materiale, provocando anche gravi danni

“Due furti in meno di una settimana. Due colpi difficili da comprendere, ancor più difficili da accettare”

VALMADRERA – “E’ assurdo. Surreale. Qualcosa che non avremmo mai pensato potesse accadere. Eppure… Il telefono squilla la mattina preso: ‘sono entrati di nuovo nella nostra caserma’. Ancora un furto. Non una, ma ben due volte in pochissimi giorni”.

E’ tanta l’amarezza tra i Vigili del Fuoco Volontari di Valmadrera per una situazione che ha dell’incredibile. I vigliacchi (non meritano nemmeno l’appellativo di ladri) si sono accaniti una seconda volta sulla caserma di Valmadrera, dopo il primo furto messo a segno nella notte tra il 13 e 14 novembre scorsi.

“Questa seconda incursione nel Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Valmadrera è un ulteriore durissimo colpo per tutti noi. Il materiale rubato è di minor valore, ma i danni provocati dall’effrazione sono ancora più gravi” hanno spiegato dal distaccamento attraverso i canali social.

Proprio a seguito del primo furto era stata avviata una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme per ricomprare quella attrezzature indispensabili per salvare vite in caso di emergenza.

“Ciò che pesa di più non è il danno economico, ma è vedere violato un luogo che per noi è molto più di una caserma: è una seconda casa dove uomini e donne dedicano volontariamente il proprio tempo a chi ha bisogno di aiuto. Due furti in meno di una settimana. Due colpi difficili da comprendere, ancor più difficili da accettare. Si possono rubare attrezzature e danneggiare strutture, ma non si può rubare ciò che ci spinge, ogni giorno, a indossare questa divisa. Continueremo ad esserci, per Valmadrera e per tutta la comunità”.

Sull’accaduto sono in corso le indagini, condotte dai Carabinieri e dalla Polizia Locale di Valmadrera.