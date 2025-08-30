Villa d’Adda. Vigili del Fuoco salvano un capriolo bloccato in un cancello

L’animale è stato preso in carico dalla Polizia provinciale e da un veterinario

MERATE – Questa mattina, intorno alle 7:40, un capriolo è stato soccorso a Villa d’Adda dopo essere rimasto incastrato in un cancello. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco, intervenuti tramite il distaccamento di Merate, hanno prontamente risposto alla chiamata.

Dopo una serie di interventi legati al maltempo nelle ultime ore, i soccorritori sono intervenuti utilizzando un divaricatore per liberare l’animale. Una volta liberato, il capriolo è stato affidato alle cure della Polizia provinciale e di un veterinario, per garantirne il completo recupero.