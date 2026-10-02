Viola l’affidamento in prova con un tentato furto: 37enne torna in carcere

L’uomo, residente a Calolziocorte, era in prova al Servizio Sociale

Tentato furto in concorso ai danni di una ditta in provincia di Arezzo

CALOLZIOCORTE – È stato accompagnato alla Casa Circondariale di Lecco un 37enne italiano residente a Calolziocorte, dopo la sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova al Servizio Sociale cui era sottoposto.

Il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi dai militari della Stazione dei Carabinieri di Calolziocorte, sulla base di un’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Varese.

L’uomo, già sottoposto alla misura alternativa per reati di minaccia, porto d’armi e danneggiamento, commessi tra il 2018 e il 2019, è stato recentemente ritenuto responsabile di un tentato furto in concorso ai danni di una ditta in provincia di Arezzo.

Il nuovo episodio è stato commesso in violazione delle prescrizioni imposte con l’affidamento in prova. Alla luce della nuova contestazione, l’Ufficio di Sorveglianza di Varese ha quindi disposto la sospensione della misura alternativa.

Il 37enne è stato trasferito nella Casa Circondariale di Lecco, a disposizione dell’autorità giudiziaria.