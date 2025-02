Violenza a Calolzio: convocato il comitato per l’ordine e la sicurezza

L’incontro il prossimo 11 febbraio in Prefettura a Lecco

Analizzare la situazione e individuare strategie di prevenzione e contrasto

CALOLZIOCORTE – In relazione ai recenti episodi di criminalità verificatisi nel comune di Calolziocorte, il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio ha convocato per martedì 11 febbraio una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’incontro, al quale è stato invitato anche il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi, è finalizzato ad analizzare la situazione e individuare strategie di prevenzione e contrasto per garantire la sicurezza dei cittadini.