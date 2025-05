Fiera del Vino di Polpenazze, edizione 2025 da record: 20mila visitatori

Trenta cantine, cento etichette, degustazioni, musica e cultura del vino

Il Comune, insieme a SGP Grandi Eventi e al Consorzio Valtènesi, ha messo in campo una macchina organizzativa efficiente per garantire qualità e sicurezza

POLPENAZZE – Ventimila presenze, quattro giorni di festa e un borgo intero trasformato in palcoscenico del gusto: la 73ª edizione della Fiera del Vino di Polpenazze del Garda si è chiusa ieri, lunedì 26 maggio 2025, con numeri da record e un entusiasmo che ha superato ogni aspettativa. Il cuore della Valtènesi si è riempito di profumi, brindisi e passi curiosi, quelli di migliaia di appassionati accorsi per scoprire – o riscoprire – le eccellenze enologiche del territorio gardesano.

Dal 23 al 26 maggio, il centro storico di Polpenazze è stato letteralmente invaso da visitatori, attratti dalle 30 cantine presenti e da oltre 100 etichette in degustazione, tra cui il protagonista indiscusso: il Garda Classico Valtènesi Rosa. Non sono mancati i piatti tipici della cucina bresciana, le masterclass, la musica dal vivo e quella sensazione diffusa di trovarsi in un luogo che sa ancora fare comunità, con il vino a fare da filo conduttore.

“Si è conclusa la 73^ Edizione della mitica Fiera del Vino di Polpenazze del Garda: posso solamente dire che è stata un successone”, ha dichiarato il sindaco Maria Rosa Avanzini, visibilmente soddisfatta. Un evento imponente, che ha richiesto un’organizzazione meticolosa: “Il lavoro da svolgere per organizzare questa nostra Fiera, unica nel suo genere, è davvero notevole, ma la società SGP Grandi Eventi, insieme al suo straordinario team, è riuscita in pochissimo tempo ad incastrare tutti gli ingranaggi che occorrono per far funzionare questa ‘gigantesca macchina’ che è la Fiera del Vino: chapeau”.

Il primo cittadino ha voluto ringraziare pubblicamente tutte le forze dell’ordine e i volontari che hanno garantito un clima sereno e sicuro durante la manifestazione. “Un particolare elogio alla Polizia Locale, coordinata dal nostro Comandante Stefano Dondelli… un grazie particolare a chiunque si è prodigato… soprattutto la nostra Samantha”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ai residenti del centro storico, per la pazienza dimostrata, e ai tanti visitatori: “Ci siamo divertiti tutti insieme comportandoci civilmente: siete voi le persone che vogliamo con noi in Fiera a Polpenazze”.

Quest’anno, per la prima volta, la regia dell’evento è stata affidata a SGP Grandi Eventi, realtà già nota per la sua esperienza nel settore enogastronomico. “Siamo onorati di aver avuto l’opportunità di curare questa edizione della Fiera del Vino di Polpenazze – ha spiegato Stefano Pelliciardi – Questo è solo l’inizio di un nuovo percorso che vogliamo continuare con passione e impegno”.

Il plauso è arrivato anche dal Consorzio Valtènesi, partner strategico dell’iniziativa. Paolo Pasini, presidente del Consorzio, ha sottolineato il valore della sinergia tra pubblico e privato: “Ringrazio il Comune di Polpenazze che ha saputo rinnovare la sua grande e storica manifestazione senza snaturarla… un altro concreto esempio di promozione territoriale nel segno della collaborazione”.

La manifestazione è stata patrocinata da istituzioni di rilievo come il Ministero dell’Agricoltura, Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Camera di Commercio e Consorzio Lago di Garda Lombardia. Tra i main sponsor, RMB di Polpenazze, affiancato da realtà del calibro di ONAV, Ente Vini Bresciani e i Consorzi Olio Garda DOP, Grana Padano e Provolone Valpadana.

Con i riflettori appena spenti sull’edizione 2025, lo sguardo degli organizzatori è già rivolto all’anno prossimo. L’obiettivo è chiaro: crescere ancora, nel segno della qualità e dell’identità territoriale. E a giudicare dall’entusiasmo con cui è stata accolta questa 73ª edizione, Polpenazze è pronta a brindare ancora.