29° Premio Rotary Lecco, in programma il concerto pianistico

L’appuntamento è per martedì 28 maggio alle ore 20.30 presso l’Auditorium Casa dell’Economia

“Il Premio Rotary Lecco è un’occasione di incontro del nostro Club con la cittadinanza attraverso il linguaggio universale della musica”

LECCO – Attesa la 29^ edizione del Premio Rotary Lecco che nasce nel 1965 e che si ripete con cadenza biennale da 59 anni. Si tratta di una manifestazione musicale della città e fa parte delle tradizioni storiche di Lecco. Verrà presentato il Concerto Pianistico in cui si esibiranno Vladimir Skomorokhov e Riito Shima, vincitori dell’XXXIII Concorso Internazionale Pianistico Ettore Pozzoli di Seregno. L’appuntamento è per martedì 28 maggio alle ore 20.30 presso l’Auditorium Casa dell’Economia in Via Tonale numero 28.

Il primo vincitore del Concorso fu nel 1959 Maurizio Pollini recentemente scomparso. Nel 1965, in coincidenza con la quarta edizione del Concorso Pozzoli, Il Rotary Club Lecco, nella persona del suo Presidente prof. Vincenzo Saputo, ha stabilito un legame con il Comune di Seregno, Ente organizzatore del Concorso, conferendo in premio al vincitore un concerto da tenere nella città di Lecco, offerto alla cittadinanza. Il primo vincitore del Premio è stato Francoise-Joel Thiollier. I giovani pianisti che si sono susseguiti negli anni, hanno riportato un ricordo della città di Lecco.

“Il Premio Rotary Lecco è un’occasione di incontro del nostro Club con la cittadinanza attraverso il linguaggio universale della musica. Il nostro impegno è quello di continuare ad assicurare la continuità di questa bellissima, preziosa e storica eredità, che ci hanno lasciato i soci che ci hanno preceduto” spiegano i soci del Club Rotary Lecco.