“7 vizi. Siamo vestiti di vizi”: performance itinerante di arti varie a Oto Lab

Gli spettacoli sono promossi nell’ambito di Stiledanza per le arti

Appuntamento il 2, 3 e 4 luglio con un viaggio dinamico e seducente tra i 7 vizi capitali

LECCO – Dall’incontro tra Federica Panzeri e Giordano Orchi nasce, “durante lunghi e intensi discorsi su skype” “7 vizi. Siamo vestiti di vizi”, performance itinerante di arti varie site specific ispirato dagli spazi di Oto Lab per Stiledanza per le arti.

Quindici artisti hanno messo a disposizione le loro professionalità, collaborando alla realizzazione e saranno in scena con le loro opere nell’evento unico che verrà presentato in tre serate (il 2, 3 e 4 luglio) con repliche alle 20 e 22 per un massimo di 50 persone.

Il pubblico attraversando diversi ambienti, vivrà l’esperienza diretta dei 7 Vizi Capitali in un viaggio dinamico, sinistro e seducente.In ogni stanza un vizio: ira, avarizia, superbia, invidia, accidia, lussuria e gola.

In ogni stanza perfomer diversi accoglieranno gli spettatori accompagnandoli tra i vizi e tra le arti. Ognuna con la propria performance accoglierà gli spettatori intrattenendoli fino alla chiamata di procedere.

In questa discesa nell’inclinazione profonda dell’anima umana, gli abiti del male di cui ci vestiamo saranno esposti, celebrati e mai messi a giudizio.

Nei 7Vizi trova casa lo spirito dell’intero progetto artistico di StileDanza per le arti: incrocio e sovrapposizione tra arti diverse, performance da vivere camminando negli spazi, creazione ispirata dai luoghi e ispirazione essa stessa per le opere degli artisti che abiteranno Oto Lab nelle settimane di residenza.

Alla performance prenderanno parte Michele Bonaldi breaker danzatore, Alan De Gaspari danzatore, Elisa Barricchieri voce, Francesco Alfieri danzatore acrobata, Michelangelo Nari attore, Emily Angelillo pole dancer, Alessandro Merlanti scultore, Pier Laduck disegnatore, Annalisa Golinelli body painter, Valentina Del Re musicista, Maria Pia Taggio danzatrice, Alessandro De Santis musicista, Raffaele Rudilosso danzatore, Giovanna Giusto dcultrice e Arianna Meazzini scultrice.

Appuntamento il 2,3,4 luglio a Stiledanza per le arti in OtoLab

Prenotazioni https://www.i7vizicapitali.it/

durata 60 minuti

max 50 spettatori