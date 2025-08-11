A Barzio torna il concerto di Ferragosto con il Corpo Musicale S. Cecilia

Un programma musicale diretto dal maestro Iose Ratti

L’iniziativa si svolgerà giovedì 14 agosto alle 21 in Piazza Garibaldi

BARZIO – Il Corpo Musicale S. Cecilia di Barzio è lieto di annunciare il ritorno di uno degli eventi più attesi dell’estate: il tradizionale Concerto di Ferragosto, un appuntamento imperdibile per l’intera comunità e per tutti gli amanti della musica, e non solo.

Il concerto si terrà giovedì 14 agosto alle ore 21, nella suggestiva cornice di Piazza Garibaldi a Barzio. Un’occasione speciale per lasciarsi coinvolgere dall’esibizione del Corpo Musicale, diretto dal maestro Iose Ratti, che con passione e cura ha preparato un programma vario e accattivante, ricco di brani moderni e coinvolgenti.

Il Corpo Musicale sarà impreziosito dalla partecipazione della voce solista di Celeste Castelnuovo, laureata in canto jazz e attiva in numerosi progetti musicali. Ha collaborato con diversi studi di registrazione del territorio, incidendo parti corali e da solista, e ha prestato la sua voce al film d’animazione “Barbie e la magia del Natale”. Di particolare rilievo è il suo impegno nella J Green Vocal Band, gruppo vocale del Conservatorio, nel Godot Jazz Quartet e, dal 2010, come voce solista del quintetto swing italiano Lady Dillinger.