A Bellano ritorna la rassegna “Dimartedì”

Otto incontri mensili, da ottobre a maggio, nella Sala Civica con esperti, docenti e artisti per esplorare vari temi

Primo appuntamento martedì 21 ottobre per parlare di botanica con Pierfranco Arrigoni

BELLANO – Riparte a Bellano la rassegna “DiMartedì”, il ciclo di incontri culturali che anima il borgo da ottobre a maggio con un appuntamento al mese. Dalla botanica alla filosofia, dall’arte locale alla musica, fino ai temi ambientali e sociali, anche quest’edizione promette un viaggio ricco di saperi, esperienze e curiosità. Gli incontri si terranno nella Sala Civica di Via Marinai d’Italia, alle ore 21 con ingresso libero.

“DiMartedì è ormai un classico che destagionalizza gli appuntamenti culturali a Bellano. Grazie a Lucia Maglia, alla comissione cultura e a tutti i relatori che si impegnano ad offrire serate e argomenti di qualità”, sottolinea il Sindaco Antonio Rusconi.

L’edizione 2025/2026 si aprirà martedì 21 ottobre 2025 con un incontro dedicato alla botanica: il naturalista Pierfranco Arrigoni accompagnerà il pubblico ne “La flora delle Grigne”, un viaggio tra le specie del territorio e le storie degli esploratori che le hanno documentate.

L’11 novembre 2025 sarà la volta dell’arte locale con la storica dell’arte Clara Perego, che guiderà i partecipanti in un itinerario tra i “Tesori nascosti. Viaggio dalla Muggiasca al lago alla scoperta dell’arte del territorio”.

Il 9 dicembre 2025 spazio al volontariato: Vincenzo Conesi, portavoce del Forum del Turismo Sociale della Regione Lombardia, rifletterà su “2026 anno internazionale dei volontari. Esperienze del passato e proposte per il futuro”.

Il 13 gennaio 2026 sarà dedicato alla filosofia con la professoressa Marialuisa Montagna, che affronterà il pensiero di Cartesio e il valore del dubbio nella vita quotidiana.

Il 10 febbraio 2026 toccherà alla poesia con il professor Marco Sampietro, che renderà omaggio alla poetessa Antonia Pozzi con un ritratto tra versi, lettere e immagini dal titolo “E vivo della poesia come le vene vivono del sangue”.

Il 10 marzo 2026, Panella Costanza, presidente del circolo Legambiente Lario, porterà il pubblico alla scoperta di Laura Conti, pioniera dell’ecologia italiana che ha unito politica, medicina e divulgazione.

Il 14 aprile 2026, Wilma Milani e Massimo Lazzari approfondiranno il tema dell’ambiente e del valore collettivo dei pascoli con “Alpeggi in Muggiasca”.

Il 12 maggio 2026 si chiuderà la rassegna con “Respiri in un respiro – Incontro dedicato al flauto traverso”: una serata musicale con Paola Colombo, docente dell’Istituto “Mons. Luigi Vitali”, accompagnata dagli allievi del Percorso a Indirizzo Musicale.

Nata nel 2018 da un progetto del Comune di Bellano in collaborazione con i docenti dell’Istituto “Mons. Luigi Vitali”, la rassegna “DiMartedì” è divenuta nel tempo un punto di riferimento culturale per la comunità e per l’intero territorio del Lario orientale. Aperta a tutti, si fonda sulla partecipazione, il dialogo e la condivisione del sapere. Ogni cittadino può proporre nuovi temi o candidarsi come relatore per le prossime edizioni.