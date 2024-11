A Bellano un set cinematografico con Maria Amelia Monti e Edoardo Erba

Una settimana di riprese per il cortometraggio “L’artiglio del gatto”

Per far fronte alle richieste della troupe, non è mancato il contributo dei bellanesi

LECCO – Per quasi una settimana, a partire da giovedì scorso, Bellano ha ospitato le riprese del cortometraggio “L’artiglio del gatto”, che sarà parte integrante dello spettacolo teatrale “Strappo alla regola”, con Maria Amelia Monti. Ed è proprio per merito dell’attrice di origini bellanesi se il paese affacciato sul lago si è trasformato in un set cinematografico, con la presenza di artisti di spicco come Asia Argento, Marina Massironi, Sebastiano Somma e, ovviamente, Maria Amelia Monti.

Quest’ultima ha letteralmente giocato in casa. Buona parte delle riprese, infatti, sono state realizzate sul set allestito all’interno dell’antica casa della famiglia Monti: una villa di fine 1800, a pochi passi dal lago.

“Questo cortometraggio, della durata di 20 minuti e ambientato negli Anni ’70 fonde le venature del giallo alla commedia, rientra in un più ampio progetto artistico che vedrà fondersi film e spettacolo teatrale – spiega il sindaco Antonio Rusconi –. Lo spettacolo debutterà a febbraio a Gubbio, poi sarà portato in scena per diverse settimane a Roma, per approdare a Bellano il 30 marzo 2025. Girando a Bellano, Maria Amelia Monti omaggia il suo paese d’origine e lo porta in giro, nei maggiori teatri italiani. Le riprese esterne sono state realizzate all’Orrido, mentre per gli interni è stata utilizzata la casa di famiglia Monti. Per necessità di scena è stato anche realizzato un pollaio nella serra del campo da tennis”.

Inoltre, per far fronte alle richieste della troupe, non è mancato il contributo dei bellanesi. “Un grande ringraziamento va a tutte le persone che, a vario titolo, hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto, come catering, accomodation, transfer, il tutto coordinato e gestito dall’assessore al turismo Irene Alfaroli – continua Rusconi –. C’è stato chi ha prestato un’auto d’epoca, chi ci ha fornito un gatto nero o le venti galline anche loro protagoniste. Ma il grazie più grande va a Maria Amelia Monti e Edoardo Erba, regista e scrittore, per l’eccezionale opportunità che hanno offerto a Bellano di essere protagonista di questo spettacolo. Ringrazio anche il sempre disponibile e professionale Carlo Borlenghi per aver seguito la produzione con un servizio fotografico di backstage di lato livello in queste giornate di lavoro”.

Lo spettacolo di Maria Amelia Monti arriverà a Bellano nell’ambito della rassegna teatrale “Risate al femminile”, promossa dal Cinema di Bellano e dall’Amministrazione comunale, inaugurata lo scorso 9 novembre da Chiara Francini, sul palco con “Coppia aperta Quasi Spalancata”.

Il calendario prevede altri quattro appuntamenti a teatro: venerdì 24 gennaio 2025, con Debora Villa in “Tilt”, il 21 febbraio, sempre di venerdì, con Gabriella Germani e “Ma chi credo di essere?”. Maria Amelia Monti, porterà in scena “Strappo alla regola”, il 30 marzo (ancora pochi posti disponibili), mentre la rassegna chiuderà giovedì 24 aprile con Francesca Reggiani in “Tutto quello che le donne (non) dicono.

È possibile sottoscrivere l’abbonamento per i prossimi quattro spettacoli al prezzo di 80 euro. Per acquistare l’abbonamento o il biglietto per il singolo spettacolo www.cinemabellano.it oppure ci si può recare presso l’infopoint.