A Calco torna CulturArte: arte, musica e incontri per la terza edizione del Festival della Cultura

Appuntamento dal 3 ottobre all’8 novembre 2026 al Polo Culturale di Arlate

A inaugurare il programma sarà la mostra personale di Gibo Gibellini

CALCO – Un mese di appuntamenti per incontrare l’arte, ascoltare storie e riscoprire il

patrimonio del territorio. Torna CulturArte, il Festival della Cultura di Calco, che raggiunge la sua terza edizione con un programma di mostre, musica, incontri con gli autori e visite guidate. Dal 3 ottobre all’8 novembre, il Polo Culturale di via San Gottardo 1, ad Arlate, sarà il punto di riferimento della rassegna.

Il festival riunisce linguaggi e sensibilità differenti, offrendo occasioni di partecipazione e confronto: dalla pittura alla canzone d’autore, dalla riflessione su temi sociali alla valorizzazione della storia e del dialetto locale. Una proposta che vede coinvolti il Comune di Calco, il Circolo Culturale “Don Carlo Borghi” APS, il Comitato Genitori di Calco, Artelab – Il laboratorio del villaggio, Brianza Valley e le parrocchie di Arlate e di Calco.

Il primo appuntamento sarà sabato 3 ottobre alle ore 18.30, con l’inaugurazione della mostra personale di Gibo Gibellini, visitabile fino all’11 ottobre. L’apertura sarà presentata da Raffaella Lamberti e accompagnata dagli intermezzi musicali della scuola di musica del Circolo Culturale “Don Carlo Borghi”; seguirà un rinfresco.

L’esposizione offre l’occasione di conoscere da vicino il lavoro dell’artista di Calco, che nel 2025 ha ricevuto un attestato di merito dalla commissione artistica della rassegna “Pittori a Palazzo” di Cesano Maderno. La sua personale aprirà così un percorso che, nelle settimane successive, darà spazio ad altre esperienze e forme di espressione artistica.

La mostra sarà a ingresso libero, con apertura domenica 4 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19; mercoledì 7 ottobre dalle 16 alle 22; sabato 10 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17; domenica 11 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Sarà inoltre possibile concordare visite guidate e aperture settimanali contattando il numero 333 2378064.

Il calendario di CulturArte proseguirà venerdì 16 ottobre alle 20.45 con “Guccini racconta Francesco”, serata tributo con Roberto Antonini e Carlo Fanton. Dal 17 al 25 ottobre sarà allestita la mostra di Federico Guzzi “Opere di ieri, riflessi di oggi”, con inaugurazione sabato 17 ottobre alle 18.30. Venerdì 23 ottobre alle 20.45, Luisa Colombo presenterà “Tutte le lacrime sono trasparenti”, in un incontro dedicato alle storie di donne vittime di violenza, presentato da Paola Triaca. Domenica 25 ottobre alle 15.30, la Giornata del romanico proporrà una visita guidata alla chiesa dei Santi Gottardo e Colombano

di Arlate, a cura di Anselmo Brambilla.

Venerdì 30 ottobre alle 20.45 sarà la volta di Giovanna Fumagalli Biollo, che incontrerà il pubblico con “L’amore non si butta”. Dal 31 ottobre all’8 novembre, la mostra di pittura e Raku “Tre proposte” riunirà Raffaele Carsana, Franco Boaretto e Fernando Massironi; l’inaugurazione è prevista sabato 31 ottobre alle 18.30. Venerdì 6 novembre alle 20.45, Erminio Bonanomi presenterà infine il nuovo progetto editoriale “Ul dialètt in saccòccia”.