A Calco una mostra d’arte benefica per ricordare Valentina

L’esposizione è stata inaugura oggi, sabato 27 dicembre, al Polo culturale di Arlate

La mostra d’arte benefica “In ricordo di Valentina” apre a Calco con numerosi artisti coinvolti e un calendario di aperture fino al 6 gennaio

CALCO – Una mostra d’arte a scopo benefico per tenere vivo un ricordo e trasformarlo in un gesto collettivo di partecipazione culturale. È questo il senso di “In ricordo di Valentina”, esposizione che verrà inaugurata al Polo culturale di Arlate, in via San Gottardo 1 a Calco, e che coinvolge un ampio numero di artisti.

L’inaugurazione si è svolta oggi, sabato 27 dicembre alle ore 18, data che segna l’avvio ufficiale dell’iniziativa ospitata negli spazi del Polo culturale. L’evento nasce come mostra d’arte benefica e riunisce un gruppo numeroso e variegato di espositori: Adelio Bonacina e Fernando Massironi promotori della mostra, quindi, Marina Ambrosetti, Donata Bonanomi, Cinzia Bresciani, Tina Bux, Enrica Cavalli, Antonella Ciceri, Pierre Cogliati, Giorgio Colombo, Emanuela Dalmaggioni, Danielle Dorrington, Mariella Figini, Gabriella Frezza, Alex Fumagalli, Pietro Galbusera, Marco Gambirasio, Gigliola Gasparri, Gibo Gibellini, Federica Grandi, Raffaella Lamberti, Gabriella Lomboni, Aldo Mapelli, Renato Matarrese, Donatella Elettra Meschi, Patrizia Milani, Piergiorgio Noris, Scegle, Laura Spreafico, Luisa Vialati, Muriel Villa, Katia Villa e Roberta Zanchi.

La mostra è stata inaugurata alla presenza del sindaco di Calco Stefano Motta e dell’assessore ai servizi alla persona Roberta Brambilla.

L’esposizione sarà aperta al pubblico secondo un calendario articolato: sabato 27 dicembre dalle 18 alle 20; domenica 28 dicembre e sabato 3 gennaio con orario 10-12 e 15-19; domenica 4 gennaio ancora 10-12 e 15-19; lunedì 5 gennaio dalle 15 alle 19; martedì 6 gennaio nuovamente 10-12 e 15-19.

L’iniziativa è promossa dal Circolo culturale Don Carlo Borghi di Calco e si svolge con il patrocinio del Comune di Calco, che compare tra i sostenitori istituzionali dell’evento. Un appuntamento che intreccia arte, memoria e impegno sociale, affidando alle opere esposte il compito di raccontare, insieme, una storia condivisa.