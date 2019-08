Un avvincente viaggio tra musica e parole della Beat Generation

CASARGO – Venerdì 30 agosto alle 18.30 in via Italia a Casargo… versi, urla ruggiti e suoni della Beat Generation.

Continuano gli Eventi dell’Estate… in Alta Valsassina, il programma culturale degli eventi organizzati dai comuni di Casargo, Margno e Crandola Valsassina.

“Domani sera vi proponiamo un appuntamento diverso dal solito – dichiara il vice sindaco di Casargo Wilma Berera con delega alla cultura – un reading letterario in cui Federico Bario ci aprirà una finestra sul mondo della beat generation attraverso le pagine di alcuni dei suoi interpreti più significativi, inoltre avremo con noi l’accompagnamento musicale del bravissimo chitarrista Maurizio Aliffi“.

Un avvincente viaggio tra musica e parole di uno de movimenti culturali più innovativi del XX secolo, discusso e celebrato che ha lasciato una profonda traccia evocativa nella letteratura e nella cultura di massa dei giorni nostri. Inoltre Federico Bario alternerà brani di Whitman con poesie d’amore di Raymond Carver e alcune pezzi graffianti del celebre Bukowski.

“Per questo appuntamento culturale abbiamo scelto una ubicazione innovativa, infatti per permettere di svolgere questo evento nell’area del vecchio municipio verrà chiusa al traffico via Italia nel tratto compreso l’intersezione con via Cataeno sino al tratto di via Scuri e via Fra Manzolini” conclude Monica Adamoli consigliere delegato al turismo del comune di Casargo.