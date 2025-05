A Chiuso due visite guidate per far conoscere la figura del Beato Serafino Morazzone

Le visite si terranno il 9 maggio, data della festa liturgica

Il Beato, amico di Manzoni, tenne il ministero di Chiuso per 49 anni

LECCO – Per celebrare, il 9 maggio, la festa liturgica del Beato Serafino Morazzone, la parrocchia di Chiuso, in collaborazione con l’associazione Amici del Beato Serafino Morazzone, ha organizzato due visite guidate presso il Museo del Beato Serafino. Lo scopo dell’evento è quello di fare conoscere sempre di più la figura di don Serafino e i tesori artistici di Chiuso.

Le visite, a offerta libera, saranno condotte dai volontari dell’associazione e saranno divise in due turni, alle 17.30 oppure alle 18.30. E’ gradita la prenotazione, ma sarà possibile unirsi alla visita anche per i non prenotati, fino a esaurimento posti.

Il museo del Beato Serafino ha sede nella canonica della chiesa parrocchiale di Chiuso e accoglie accoglie al suo interno testimonianze della vita di don Serafino, dei suoi rapporti con Alessandro Manzoni e della venerazione successiva di questa esemplare figura di sacerdote ambrosiano. La data della festa liturgica del Beato Serafino, scelta con la beatificazione, è l’anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Serafino Morazzone. Ordinato sacerdote nel 1773 a Milano, don Serafino partì immediatamente per Chiuso, la parrocchia a cui era stato destinato e che non lascerà più per tutti i 49 anni del suo ministero, fino alla sua morte il 13 aprile 1822. In serata, presso la chiesa di S. Giovanni Battista detta del Beato Serafino si terrà alle 20.00 il Rosario e a seguire la S. Messa del patrono della Comunità Pastorale di Chiuso e Maggianico.