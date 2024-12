A Chiuso la visita guidata al museo del Beato Serafino e un concerto di Natale

Appuntamento a sabato 21 dicembre

Concerto di Natale con l’ensemble Calliope

LECCO – Due eventi imperdibili in arrivo: una visita guidata al Museo del Beato Serafino e un concerto di Natale aperto a tutti. Entrambe le iniziative, organizzate dalla Parrocchia di Chiuso in collaborazione con l’Associazione Amici del Beato Serafino Morazzone e l’Associazione Mikrokosmos di Lecco, rientrano nel progetto “Circondati dalla bellezza”, promosso dall’Associazione Culturale Madonna del Rosario.

Sabato 21 dicembre, alle ore 15:15, avrà luogo una visita guidata al Museo del Beato Serafino. Le guide dell’Associazione Amici del Beato Serafino condurranno i visitatori nella canonica della chiesa parrocchiale di Chiuso, al piano terra dell’edificio che per 49 anni fu la dimora di don Serafino Morazzone (1747-1822). Oggi trasformato in museo, l’edificio custodisce importanti testimonianze della vita di don Serafino, dei suoi legami con Alessandro Manzoni e della venerazione di questa figura esemplare di sacerdote ambrosiano.

Alle ore 15:45, nella vicina chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Chiuso, avrà luogo il concerto “Colonne sonore per grandi e piccini in omaggio al Natale”, un’esibizione per oboe, corno e pianoforte dell’ensemble Calliope. Il programma del concerto prevede brani di Morricone, Piovani, Williams, famose colonne sonore di film Disney e classici temi natalizi.

L’ensemble Calliope, fondato nel 2000 come trio strumentale, nasce con l’intento di valorizzare il repertorio originale per oboe, corno e pianoforte del periodo romantico. Nel tempo, grazie alla collaborazione con compositori del XX secolo, il trio ha ampliato il proprio repertorio includendo prestigiose trascrizioni di opere significative del Novecento.

I membri dell’ensemble, Gian Marco Solarolo (oboe), Alfredo Pedretti (corno) e Cristina Monti (pianoforte), dopo aver conseguito i diplomi presso i Conservatori di Milano e Torino, hanno perfezionato la loro formazione partecipando a corsi di alta specializzazione a Fiesole, ai Wienermeisterkurs, all’Accademia Perosi di Biella, al Conservatorio Reale di Musica di Bruxelles e al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano.

I componenti dell’ensemble, da anni attivi in un’intensa carriera artistica sia in Italia che all’estero, collaborano con importanti formazioni orchestrali come l’Orchestra del Teatro alla Scala, la Filarmonica della Scala, l’Orchestra del Teatro La Fenice, l’Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi, l’Orchestra Sinfonica della RAI, I Pomeriggi Musicali, l’Orchestra Stabile di Bergamo e di Como, Milano Classica, Musica Rara, l’Orchestra della Svizzera Italiana, il Tactus Ensemble, l’Ottetto Classico di Milano e molte altre.

Nel 2014, il trio Calliope è stato recensito positivamente da Radio 3 nella trasmissione Primo Movimento e da Radio Classica, per il CD Un soffio di Romanticismo, dedicato alle musiche di Mendelssohn e Reinecke.

Mikrokosmos è un’Associazione di Promozione Sociale fondata a Lecco nel 1992 da un gruppo di musicisti animati dalla passione di diffondere la cultura musicale nel loro territorio. Per Mikrokosmos, vivere e condividere la musica significa creare occasioni di incontro e scambio tra musicisti e pubblico, in contesti sia formali che informali.

L’associazione si propone di valorizzare spazi artistici e naturali, dove il pubblico possa immergersi nella bellezza dei luoghi e dei suoni, vivendo un’esperienza unica di fruizione musicale.

Infine, “Circondati dalla bellezza” è un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale del circondario lecchese, promosso dalla Cooperativa Eliante, dall’Associazione Culturale Madonna del Rosario ODV Onlus e dall’Associazione APS Luce Nascosta. Il progetto è stato selezionato come vincitore del bando per la valorizzazione dei siti culturali del territorio, promosso dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus in collaborazione con Lario Reti Holding.