A Colico la mostra sulla Campagna Italiana di Russia

La mostra racconta il sacrificio degli alpini e il valore della solidarietà

“Un percorso che intende mettere in luce la sofferenza causata dalle guerre e l’impegno concreto dell’Associazione Nazionale Alpini”

COLICO – È stata celebrata la “Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini”, in occasione dell’anniversario della Battaglia di Nikolajewka del 26 gennaio. Questo tragico episodio del 1943 è diventato simbolo del valore e dello spirito di sacrificio delle penne nere: dopo combattimenti drammatici, gli Alpini, sotto la guida del generale Reverberi, riuscirono a rompere l’accerchiamento dell’Armata Rossa, aprendo la via alla ritirata dei reparti. Non fu una battaglia per la vittoria, ma per la sopravvivenza e il ritorno a casa.

È in ricordo dei valori che hanno ispirato questi sacrifici, il dovere, l’altruismo, la solidarietà e il senso della Patria, che la Sezione ANA “Alto Lario” di Colico organizza, presso l’Auditorium M. Ghisla di Colico, una mostra aperta alla popolazione e agli studenti degli istituti scolastici locali, che sarà visitabile dal 4 al 9 marzo.

La mostra, intitolata “La Campagna Italiana di Russia – Il valore della memoria”, ripercorre i momenti più significativi e drammatici di quell’evento bellico: la partenza, il fronte, la ritirata e la prigionia, focalizzandosi anche sugli interventi di solidarietà della Protezione Civile.

“Un percorso che intende mettere in luce la sofferenza causata dalle guerre e l’impegno concreto dell’Associazione Nazionale Alpini nell’assistere e accogliere le popolazioni in difficoltà – sottolinea il Presidente della Sezione ANA “Alto Lario”, dott. Stefano Foschini – Valori profondamente radicati, che si concretizzano nel motto ‘ricordare i morti aiutando i vivi'”.

È sotto il segno di questo motto che l’Associazione Nazionale Alpini promuove interventi di solidarietà e supporto alle popolazioni in difficoltà, in particolare attraverso l’attività della Protezione Civile, durante le numerose emergenze, grandi e piccole, che colpiscono il nostro Paese.

La mostra sarà aperta al pubblico martedì 4 marzo dalle 14 alle 19, sabato 8 marzo dalle 09 alle 12:30 e dalle 14 alle 19, e domenica 9 marzo dalle 09 alle 12:30. Gli studenti degli istituti scolastici potranno visitarla su prenotazione da mercoledì 5 a venerdì 7 marzo.