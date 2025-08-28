A Colico un settembre ricco di eventi imperdibili

In programma appuntamenti dedicati a cultura, sport e divertimento per tutta la famiglia

Ad aprire il calendario degli eventi sarà l’iniziativa “Apriamoci alla Bellezza 2025”

COLICO – Il mese di settembre a Colico si apre con un ricco programma di eventi per tutte le età, tra iniziative dedicate a famiglie, bambini, appassionati di cultura e sportivi.

Ad aprire il calendario degli eventi sarà l’iniziativa “Apriamoci alla Bellezza 2025”, promossa dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, che propone aperture straordinarie, mostre, laboratori e visite guidate nei luoghi simbolo del patrimonio storico e culturale del territorio.

Dal 4 al 7 settembre, a Colico sarà possibile visitare gratuitamente, su prenotazione all’indirizzo info@visitcolico.it, siti di grande valore come il Forte Montecchio Nord, il Forte Fuentes, la Torre di Fontanedo e il Museo della Cultura Contadina. In programma anche un percorso guidato alla scoperta del borgo storico di Villatico, previsto per domenica 7 settembre, sempre con partecipazione gratuita su prenotazione.

Giovedì 4 settembre appuntamento da non perdere con l’ultima serata di animazione per bambini, a partire dalle ore 20, seguita da una serata danzante di ballo liscio con l’Orchestra Saverio Masolini.

Per gli amanti dello sport, domenica 7 torna a Colico la terza edizione del Triathlon Internazionale Colico/Como Lake, organizzata dalla SD Spartacus Triathlonlecco.

Sempre domenica 7 si svolgerà anche la tradizionale festa del Gruppo Alpini di Colico, nella suggestiva cornice di San Rocco. Il programma prevede l’alzabandiera alle ore 10:30, seguito dalla Santa Messa e, alle 12:30, il tradizionale rancio alpino con polenta, arrosticini, salsiccetta in umido, missultin e accompagnamento musicale.

Il secondo fine settimana di settembre si preannuncia ricco di appuntamenti per tutte le età, tra gusto, artigianato, sport e natura. Sabato 13 e domenica 14 settembre riflettori puntati su “Degustando l’Italia”, la manifestazione enogastronomica e artigianale che animerà Piazza Garibaldi e il lungolago dalle 9 alle 20, con un mercatino ricco di sapori e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane.

Sempre domenica 14, spazio anche allo sport con la regata zonale e il Trofeo Allievi Alto Lario, in programma sul Lago di Como: un evento aperto al pubblico, ideale per gli appassionati di vela e sport acquatici.

Imperdibile anche il Giro dei Montecchi, in programma domenica 14 settembre, una camminata non competitiva lungo un affascinante percorso storico-naturalistico alla scoperta dei forti di Colico. Organizzata dal G.P. Santi Nuova Olonio in collaborazione con la Pro Loco Colico, l’iniziativa propone due tracciati: uno da 8 km, pensato per camminatori esperti, e uno da 5 km, ideale per chi preferisce un ritmo più tranquillo.

In contemporanea si svolgerà anche il Memorial Tosarini e Dell’Oca, una camminata di 2 km riservata a bambini e ragazzi fino ai 13 anni. È possibile pre-iscriversi entro il 31 agosto contattando l’Infopoint di Colico. In alternativa, le iscrizioni sul posto saranno aperte domenica 14 settembre, dalle 8:15 alle 9:30, presso il PalaLegnone di Colico, fino a un massimo di 100 partecipanti last minute.

Tra gli eventi di settembre dedicati in particolare alle famiglie, domenica 21 torna la terza edizione della Color Run Colico, la camminata non competitiva di 5 km pensata per tutte le età, inclusi bambini e famiglie con passeggini. Un’occasione perfetta per divertirsi all’aria aperta in un’esplosione di colori e allegria.

L’evento si terrà presso il PalaLegnone, con inizio alle ore 13 per le iscrizioni e il ritiro dei kit. Alle 14 sono previsti laboratori dedicati ai bambini dai 3 ai 10 anni, mentre la camminata partirà alle 15:30.

Al termine, presso il parco giochi di Colico, sarà offerta una merenda a tutti i partecipanti. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Per iscriversi, è possibile compilare il form sul sito www.visitcolico.it oppure contattare l’Infopoint di Colico.

Nel corso del mese, non mancherà il tradizionale mercatino di hobbistica, antiquariato e vintage, che animerà Piazza Garibaldi domenica 21 e domenica 28 settembre.

Per il programma completo e aggiornato degli eventi, è possibile visitare il sito www.visitcolico.it oppure contattare l’Infopoint Colico via e-mail all’indirizzo info@visitcolico.it o telefonicamente al numero +39 0341 930930.